Extra hulp bij vermist kind: Amber Alerts ook op pinautomaten te zien

Bereik vergroten

"Als er een AMBER Alert of Vermist Kind Alert wordt gedeeld, willen we graag zo veel mogelijk hulp van burgers bij onze zoektocht”, zegt Izanne de Wit, Hoofd Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie. Daarom is het mooi dat deze pinautomaten nu worden toegevoegd aan de middelen die we hebben om de alerts te tonen. Dat helpt ons om ons bereik verder te vergroten."

Sinds begin deze maand is ook een aanmeldcampagne ‘Wie weg is, is gezien’ al te zien op de schermen van de pinautomaten. In die campagne worden burgers aangespoord zich aan te melden voor de ontvangst van AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts, en kunnen bedrijven en organisaties zich aanmelden om AMBER Alert-partner te worden en toekomstige AMBER-alerts te delen op hun website, publieke schermen of in een app.