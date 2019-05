Schiphol wil bereikbaar zijn tijdens ov-staking en dreigt met kort geding

De luchthaven bereidt daarvoor een spoed-kort geding voor, zondagochtend op Schiphol zelf.

Een woordvoerder van Schiphol heeft dat vrijdag bevestigd. Volgens hem is het overleg met de bonden nog gaande de komende dagen. "We hebben geen conflict met de bonden, maar we willen Schiphol bereikbaar en veilig houden."

Risico's

Volgens hem komt bijna de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld, stelt hij. Dat levert allerlei risico's op voor de veiligheid.