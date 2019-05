Romantisch huwelijksaanzoek in AZC: 'Ik wil mijn liefde laten zien'

Voor homoseksuele koppels is het leven in Libanon niet gemakkelijk, vertelt Walid. "Je kan in de gevangenis terechtkomen of je loopt de kans in elkaar geslagen of vernederd te worden. Het is aan de orde van de dag. Het wordt nog steeds als misdaad gezien."

Nooit verveeld

Terwijl zij juist van elkaar houden, vertelt Walid. "Elke dag lachen we met elkaar, elke dag hebben we nieuwe gesprekken. Ik raak nooit verveeld met hem. Hoe meer tijd we met elkaar doorbrengen, hoe meer verbonden we ons voelen."

Vorig jaar besloten ze naar Nederland te vluchten. Ze woonden op verschillende AZC's en zijn nu in Dronten. Walid kan zich een leven zonder Wassim niet meer voorstellen. Midden op het terrein van het AZC vroeg hij hem ten huwelijk. "Ik wil mijn liefde laten zien."