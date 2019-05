Regen en kou, herfstachtig weer op komst

Woensdag wordt het zelfs nog wat kouder met zo'n dertien graden, maar wordt het het wel minder nat. "Daarna gaat het weer opkrabbelen, hoewel Hemelvaart nog fris zal zijn", zegt Middendorp. "Voor de betere temperaturen moeten we wachten op volgend weekend. Dan kan het weer 20 graden worden."

Kouder dan gemiddeld

Opvallend is dat deze meimaand kouder wordt dan het gemiddelde. Nu lijken we af te stevenen op een gemiddelde temperatuur van 11,5 graden. Terwijl normaal gesproken voor mei 13,1 graden is. "Dat is sinds maart vorig jaar niet voorgekomen", zegt Middendorp. "Vanaf toen werd het elke maand warmer dan gemiddeld. Dat is een record. Maar daar komt nu dus waarschijnlijk een einde aan."