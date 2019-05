Baasje overleden, nu krijgt oude hond Joep spuitje: 'Samen in een urn'

Wet op lijkbezorging

De wens van baasjes om ook na het leven samen met hun huisdier te zijn, komt vaker voor, weet Willem van der Putten. Hij is voorzitter van de landelijke organisatie van begraafplaatsen en gespecialiseerd in het lijkbezorgingsrecht. Ook is hij één van de mede-opstellers van de Wet op Lijkbezorging: in deze wet staan de regels rondom overlijden.

"De wet verbiedt het om samen met je huisdier in 1 kist te liggen. In de wet staat dat een individu alleen moet worden begraven of gecremeerd. Om asvermenging te voorkomen."

In een aparte kist in hetzelfde graf mag wél. "De afstand tussen de twee kisten moet minimaal 30 centimeter zijn", zo staat in de wet. Waarom dat is? "Dat heeft te maken met het vergaan van het lichaam. Daarvoor is zuurstof nodig. Een kist vol parkieten of cavia's zal dat proces tegenhouden."