Brandweer rukt uit voor loos alarm, helpt vervolgens jongens verhuizen

In de Balistraat in Amsterdam ging gisteravond een rookmelder af. Het was gelukkig loos alarm, maar de brandweer was wel uitgerukt met een autospuit en een autoladder. Eigenlijk wilden ze weer terug naar de kazerne rijden, maar toen ze twee jongens zagen die wel wat hulp konden gebruiken, besloten ze toch in actie te komen.

Verhuizen met een touw en katrol

"De jongens waren bezig met een touw en een katrol om een zware doos naar binnen te hijsen", vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We zijn er natuurlijk niet om dit standaard te doen, maar de situatie leende zich er wel voor om de jongens een handje te helpen."

Zo geschiedde. De doos ging mee in het bakje van de autoladder en binnen enkele seconden lukte het de brandweer om de doos op de tweede verdieping te krijgen.