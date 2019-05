Slachtoffer van Nederlandse zuurgooier al 35 keer geopereerd

Uit het niets stond Marina Tijssen op 20 februari 2015 oog in oog met Jelle F., een jurist uit Amsterdam. Ze had geen idee van de kwade bedoelingen van Jelle. "Ik was gewoon aan het werk, de ingang aan het poetsen. De supermarkt was nog gesloten, maar ik moest de poort open doen, anders kon ik niet poetsen. Toen staan daar opeens een man die riep: 'Mevrouw!'. Ik dacht nog: wat een vriendelijke man. Ik draaide me om en vroeg: 'Ja?'"

Jelle had Delhaize gewaarschuwd

Daarna ging het allemaal heel snel. Jelle zei: "Alstublieft, dit is voor u", en toen was het gebeurd. Marina had zwavelzuur over haan heen gekregen. De reden? Jelle wou geld van Delhaize. Hij zat namelijk in geldproblemen nadat hij zijn baan was kwijtgeraakt. Al een jaar lang perste hij de supermarktketen af, maar ze kwamen niet over de brug. Zelfs niet toen hij dreigde met zwavelzuuraanvallen. Daarom ging hij over tot actie.

"Ik of andere personeelsleden wisten niets van de afpersingen. We waren nergens voor gewaarschuwd", vertelt Marina in de Belgische talkshow van Gert Verhulst.