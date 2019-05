Seksuele intimidatie strafbaar stellen? 'Dat is onhaalbaar'

Volgens verschillende advocaten die RTL Nieuws sprak, wordt het lastig de voorgestelde wet te handhaven. Vooral het vervolgen van daders na seksuele intimidatie, zal moeilijk zijn, denkt advocaat Ivo van den Bergh. "Het is in heel veel gevallen het verhaal van de een tegen dat van de ander. Het vinden van steunbewijs is altijd een probleem in zedenzaken."

Betrouwbaar bewijs

Dat steunbewijs kan er wel zijn in de vorm van een verklaring van een vriend, vriendin of familielid, maar die is niet altijd even betrouwbaar. "En dan blijft het lastig in een puur één tegen één verhaal", zegt van den Bergh.