Alle vlaggen halfstok in epicentrum Westerwijtwerd: 'We zijn zo kwaad'

In Westerwijtwerd, waar Gerhard samen met zijn vrouw woont, bevond zich het epicentrum. De beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. "Mijn kast trilde, de ramen trilde en al snel riepen we tegen elkaar: dit is weer een beving."

'Naar de tuin gevlucht'

Hij weet inmiddels hoe het voelt. Op de bewegingssensor die op zijn huis is gemonteerd, ziet hij dat de bodem elke week wel een keer trilt. "Maar het is niet vaak zo erg als vannacht. We hoorden opeens een knal, alles trilde en het was weer voorbij. Maar dan is het niet klaar. Mijn buren zijn bijvoorbeeld met de hond direct de tuin in gevlucht, omdat ze zo bang waren."