Jacobien werd uit bed geschud: 'Hartkloppingen, stress. Wanneer stopt dit?'

Ze is er zó klaar mee, schreef Jacobien een paar minuten na de beving op Twitter. "Op. Moe. Boos. Ik wil - nee, ik eis - een veilige situatie in Groningen." Ze vult aan: "Half Nederland ligt nog lekker in z'n bed en die hebben geen flauw idee wat er is gebeurd. Daar word ik ook zo pissig van. Wij staan echt met onze rug tegen de muur en moeten maar afwachten wanneer instanties zin hebben om ons te helpen."

'Het is zo uitputtend'

De verbouwing van het huis ligt inmiddels stil vanwege een vorige aardbeving. "We hebben al negentig schadenummers. Ik moet straks weer het huis gaan doorlopen en al die eerdere schademeldingen gaan vergelijken met eventuele nieuwe schade. Het is zo uitputtend, we willen gewoon uit deze situatie."