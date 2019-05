'Balie-jihadist was informant van de AIVD'

De Balie

De Syriër dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem als jihadistisch strijder.

Najaar 2017 kreeg Abdelaziz A. landelijke bekendheid toen Syrische activisten zeiden hem te herkennen vanwege zijn jihadistische verleden. Dat gebeurde na een filmvertoning in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Ruim een jaar later werd hij opgepakt op verdenking van onder meer lidmaatschap van terreurorganisatie Jabhat Al-Nusra.

Ans Boersma

A. is de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma. Zij woonde en werkte als correspondent in Turkije, maar werd daar onlangs aangehouden en het land uitgezet.