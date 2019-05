Politie doet dringende oproep: 'Wie heeft Hidde zien hardlopen?'

Blauwe hardloopschoenen

De politie heeft nog steeds geen idee wie deze man is en wat zijn rol was in de steekpartij, en vraagt dringend om meer tips. Ook willen ze graag in contact komen met mensen die Hidde eerder op de avond hebben zien hardlopen. "We weten niet vanaf welke kant hij het Jaagpad op is komen lopen en willen graag weten of er mensen zijn die hem hebben gezien."

De politie toonde in de uitzending de kleren die Hidde op de fatale avond droeg: een zwart hardloopshirt, een zwarte broek en blauwe Asics-hardloopschoenen.