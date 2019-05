Politie Amsterdam waarschuwt schutter: meld je, of we maken je identiteit bekend

Bij de schietpartij in een parkeergarage aan de Amstelstraat kwam een man uit Almere om het leven. Op aanwijzingen van getuigen hield de politie kort daarna vier mensen aan: drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een 22-jarige vrouw uit Diemen. Zij zitten nog vast, maar hebben niet zelf geschoten.

Invallen gedaan

De politie is er inmiddels in geslaagd te achterhalen wie wel de vermoedelijke schutter is. Op verschillende locaties zijn invallen gedaan, maar hij is nog niet aangehouden. Als hij zich niet voor morgenmiddag meldt, maakt de politie zijn identiteit bekend.