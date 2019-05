Duizenden groep 8-leerlingen hebben verkeerd advies gekregen na eindtoets

Alarmbellen rinkelen

Volgens het ministerie is het verkeerd gegaan bij onafhankelijke experts die de berekeningen hebben uitgevoerd, en niet bij de toetsaanbieders. Het ministerie kwam daarachter nadat scholen hadden aangegeven dat er opvallend hoge adviezen waren gegeven. "Dat deed bij ons alle alarmbellen rinkelen", zegt Slob tegen RTL Nieuws. Met experts is gekeken waar het verkeerd is gegaan, en zijn nieuwe berekeningen gemaakt.

Minister Slob noemt het een 'buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groepachtleerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn'. "Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt op zo'n moment in het leven van kinderen." Volgens Slob moeten de basisscholen nu kijken of de schooladviezen van de leerlingen kloppen, en moeten middelbare scholen leerlingen nu mogelijk anders plaatsen.