Klaar met die grijze lucht? Vanaf morgen schijnt de zon

In Zeeland kan later vandaag de zon al gaan schijnen, al is de kans daarop vrij klein. In de rest van het land blijft het grijs en kan het hier en daar miezeren. Het wordt zo'n 15 tot 16 graden. In de loop van morgen breekt de zon ook in de rest van het land door en wordt het iets warmer: 18 en op sommige plaatsen misschien zelfs 20 graden, verwacht Huizinga. "Dan wordt het een stuk vrolijker."

20 graden

Donderdag en vrijdag zet het mooie weer nog even door, met temperaturen rond de 20 graden. Daarna komt de bewolking terug en wordt het 17-18 graden. "Dat zijn geen ongewone temperaturen voor dit jaargetijde. Een beetje meer zon en minder wind zou fijn zijn, maar we moeten ook niet te veel willen, het is lente en nog geen zomer."

