Hoe één van de grootste kluisjesroven ooit vele levens overhoop gooide

13 maart - politieonderzoek in volle gang

Het politieonderzoek is in volle gang. Er komen meerdere tips binnen, camerabeelden worden uitgelezen. Gedupeerde klanten krijgen een brief met informatie over de afhandeling van de schade. Er is een speciaal telefoonnummer geopend. In de brief staat ook dat klanten hun kluisjes vanaf maandag 19 maart mogen komen bekijken. Het kan nog maanden duren voordat klanten de spullen terugkrijgen die de dieven achterlieten. De bank blijft dicht.