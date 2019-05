Even voorstellen: op deze (onbekende) koppen kun je morgen stemmen

Wie? Sophie in 't Veld is een van de weinige Nederlandse fractievoorzitters die ook echt in Brussel woont. Ze zit sinds 2004 in het Europees Parlement. Daarnaast was In 't Veld in 2014 en 2015 voorzitter van de publieke omroep Human.

Wat vindt zij belangrijk? De slogan van D66 is: Voor Europa. D66 is ervan overtuigd dat meer Europa nodig is. Daarnaast wil de partij waakhond zijn voor vrijheden: privacy en gelijke rechten.

Opvallend: In 't Veld spreekt heel veel talen, zoals Grieks en Italiaans, en verstaat Spaans en Zweeds. Ze woont al heel lang in Brussel: al bijna vijftien jaar. Ze kwam vorige maand in het nieuws vanwege ophef over de vergoedingen die ze krijgt.