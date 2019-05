Alle shows van Duncan in Nederland uitverkocht

Voordat hij op tournee gaat, hopen de gemeentes Tilburg en Hellevoetsluis hem nog te kunnen huldigen. Duncan Laurence is opgegroeid in Hellevoetsluis en heeft gestudeerd in Tilburg waar hij het winnende nummer Arcade schreef.

Doen wat Duncan wil

Of die huldigingen er ook echt gaat komen, ligt aan Duncan zelf. De zanger heeft nog niet aangegeven of hij daar voor openstaat. "We hopen dat hij de ruimte vindt en heeft om naar hier te komen. We zijn buitengewoon trots op hem", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.