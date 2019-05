Tilburg én Hellevoetsluis willen Duncan Laurence huldigen: 'Buitengewoon trots'

Of die huldiging er ook echt gaat komen, ligt aan Duncan zelf. De zanger heeft nog niet aangegeven of hij open staat voor een huldiging in de stad. "We hopen dat hij de ruimte vindt en heeft om naar hier te komen."

Hellevoetsluis wacht reactie Duncan af

Dat hoopt de gemeente Hellevoetsluis ook. De stad waar Duncan is opgegroeid kan niet wachten om de huldiging voor te bereiden. "Maar we hebben nog geen direct contact gehad met het management van Duncan", laat een woordvoerder weten. "Ook wij moeten dus afwachten of hij naar ons wil komen en zo ja, wanneer."