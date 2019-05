Radiozender draait uur lang achter elkaar Arcade van Duncan Laurence

Getty Kaspers, de winnares van het songfestival in 1975, had daarnaast een persoonlijke boodschap voor Duncan Laurence in de uitzending: "Lieve Duncan, Getty van Teach-In hier", zo was te horen.

'Oma mag eindelijk rusten'

"Van harte gefeliciteerd, ik moet het stokje nog zoeken, maar ooit krijg je hem. Het wordt tijd om hem over te dragen. Het is geweldig dat na 44 jaar oma eindelijk mag rusten. Van harte gefeliciteerd!"