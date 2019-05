Compositietekening verspreid om dood jogger Hidde (27) in Groningen

De man werd afgelopen dinsdag kort na de dodelijke steekpartij op het Jaagpad door meerdere getuigen gezien. Hij had donkere bovenkleding aan en een zwarte pet op, en liep in de richting van de Ringweg. Hij zou tussen de 20 en 30 jaar oud zijn en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang.

Mogelijk willekeurig slachtoffer

De politie zegt in contact te willen komen met de man, van wie de 'rol bij de steekpartij nog niet duidelijk is'.

De 27-jarige Hidde werd om het leven gebracht tijdens een rondje joggen, blijkt uit een rouwadvertentie die zijn schoonfamilie in het Dagblad van het Noorden heeft geplaatst. Daarin staat verder dat de man, 'voor ons de ideale schoonzoon en zwager', 'zonder reden van het leven is beroofd'. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog een raadsel. De politie houdt er onder meer rekening mee dat Hidde een willekeurig gekozen slachtoffer was.