Premier Rutte: geen extra geld voor organisatie songfestival

Premier Rutte was vannacht nog wakker toen Duncan Laurence even na enen te horen kreeg dat hij het Eurovisiesongfestival had gewonnen. "Ik had me eigenlijk voorgenomen om na zijn optreden naar bed te gaan en dan om 01:00 uur het wekkertje te zetten", zei Rutte bij WNL op Zondag. "Maar dan begint die puntentelling en dat is zo spannend. Dus ik ben blijven hangen."

Gefeliciteerd

De premier heeft Duncan Laurence zelfs al even aan de telefoon gehad. "Ik heb hem nog geen minuutje aan de lijn gehad. Heel Nederland is heel erg trots. Dit is waanzinnig."