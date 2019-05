Janneke (29) stierf binnen de muren van de GGZ-instelling: 'Ongelooflijk veel leed aangedaan'

Overleden aan hartaanval

De 29-jarige Janneke, die een schizofrene stoornis had, overleed in mei 2013 in de GGZ instelling in Eindhoven (GGzE). Ze was daar opgenomen om ingesteld te worden op een nieuw medicijn: clozapine. Het medicijn was haar laatste redmiddel, omdat andere medicatie niet goed hielp. Ze was naar de instelling gegaan om onder medische begeleiding dat medicijn uit te proberen. Van dat medicijn was bekend dat het gevaarlijke bijwerkingen kon hebben.

Janneke kreeg een hartspierontsteking en overleed. De aanklager oordeelde later: "Het was een zeldzame, maar bekende bijwerking, die niet werd onderkend door de GGzE."

Vakantie voor de psychiater

Janneke was volgens haar omgeving een vrolijke tiener. Ze ging naar de kunstacademie om grafische vormgeving in Breda studeren. Toen ze 21 jaar was, veranderde er iets. Ze deed raar, vond het opeens niet meer prettig in haar studentenhuis. Ze begon zich urenlang te douchen, en waste zich zelfs met chloor.

Ze werd opgenomen in een kliniek voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. Omdat medicijnen haar situatie stabiliseerden, kon ze weer terug naar haar studentenhuis. Maar een paar maanden later ging het weer mis. Ze werd zo bang, dat ze spullen uit het raam gooide en niet meer naar haar studentenhuis durfde. Ze voelde zich nergens meer veilig. Ook was ze regelmatig kwijt en dwaalde ze over straat.