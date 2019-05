Bulten of zwellingen door fillers? Dat kan straks voorspeld worden

'Dikke ogen en knalrood gezicht'

"In 2010 heb ik een tijdelijke filler ingespoten gekregen en die was totaal niet goed", vertelt de patient. "Het resultaat was dat ik na twee maanden op de spoedeisende hulp zat. Ik kreeg een heel dik gezicht, knalrood, dikke ogen. Ik had pijn en ik wist niet waar het vandaan kwam. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar zeiden ze: je hele gezicht is ontstoken. Het is net of mijn hoofd in een bankschroef zit. Je kan niet meer denken door de irritante pijn."

En dit heeft ze nu al bijna tien jaar. "Ik hoor nu dat mijn complicaties waarschijnlijk komen doordat ik een onderdeel in mijn DNA heb dat hierop reageert. Daar kon ik me destijds nog niet voor laten testen, anders had ik dat zeker gedaan. En als daaruit was gekomen dat ik die overgevoeligheid heb dan had ik die filler niet genomen. Ik laat de complicaties nu behandelen in het Erasmus MC en heb er vertrouwen in dat het weer goed komt."