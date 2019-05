Opnieuw honderden automobilisten in Brabant op de bon voor appen en bellen

In vijf dagen tijd heeft de politie in Oost-Brabant bijna zeshonderd automobilisten bekeurd omdat ze achter het stuur aan het appen of bellen waren. Daarmee is 148.653 euro opgehaald. De politie betrapte de bestuurders vanuit een touringcar.

De politie reed de afgelopen vijf dagen rond met een touringcar op de snelwegen in Oost-Brabant. De betrapte automobilisten werden vervolgens door agenten aan de kant gezet en bekeurd. Boete: 240 euro Het vasthouden van je mobiel achter het stuur kost 240 euro, exclusief administratiekosten. Maar het is vooral gevaarlijk. "We willen bewustwording van het gevaar voor jezelf en de medeweggebruikers creëren. Het gebruik van een mobiele telefoon heeft een negatieve invloed op het rijgedrag en ook zeker op de reactiesnelheid", zegt de politie. Lees ook Honderden automobilisten op de bon voor gebruiken van telefoon Vorige week reed de touringcar rond in Breda. Daar werden 395 mensen bekeurd omdat ze aan het appen of aan het bellen waren in het verkeer. Met die actie haalde de politie 128.000 euro op. Ook de komende week zal de touringcar op de snelwegen rondrijden, kondigt de politie aan. Met deze slimme truc pakt de politie appende automobilisten: