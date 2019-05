Sansa en Arya: Game of Thrones-namen rukken op

Vader Robert: "Sansa is nu 3 jaar en op de Filipijnen geboren. Mijn vrouw komt daar vandaan en is ontzettend fan van de serie Game of Thrones. Ook daar is de serie razend populair al kunnen de internetverbindingen het niet altijd aan om de serie te downloaden."

"Lange tijd dacht ik dat we een jongetje zouden krijgen. Maar toen het een meisje bleek te worden, kwam mijn vrouw met het idee om haar Sansa te noemen. Ik vond het meteen een goed idee. Door mijn vrouw, ben ik ook met het Game of Thrones-virus besmet. En ook mijn broer is enorm fan. Die vond het dan ook fantastisch dat we onze dochter Sansa hebben genoeg."

"Eigenlijk is het Lady Sansa. 'Lady' vonden we iets teveel van het goede voor een baby. Al wordt onze dochtertje al een echte lady. Sansa is niet alleen een heel bijzondere naam, maar ook een heel mooie actrice. Mijn vrouw is ook helemaal fan van haar. Sansa is een heel lief en prachtig meisje, in de serie én in het echt. We zijn dus heel blij met de naam. We krijgen ook vaak complimenten. 'Dat is een personage in Game of Thrones!', roepen mensen dan. Zoveel mensen kijken er naar. Ik kan ook uren naar de serie kijken. Heerlijk."