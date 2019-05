Bookmakers weten het zeker: Duncan gaat winnen, maar hebben ze gelijk?

In 2017 zaten de bookmakers er helemaal naast. Italië was wekenlang de topfavoriet, precies zoals Duncan nu. Francesco Gabbani moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats, vooral door zijn enigszins teleurstellende podiumpresentatie. Moldavië wist te profiteren en eindigde derde, terwijl vooraf bijna niemand een stuiver voor het land had gegeven. In 2016 was Rusland de topfavoriet, maar werd het land uiteindelijk derde.

Maar er is ook goed nieuws voor Duncan: in 2015 hadden de bookmakers het goed. Voor de finale was Zweden al de favoriet en dat werd ook de uiteindelijke winnaar.