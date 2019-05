Poederbrief in Paleis van Justitie blijkt ongevaarlijk

De verdachte brief die vanmiddag werd aangetroffen in de postkamer van het Paleis van Justitie in Den Bosch, bevat geen gevaarlijke inhoud. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Dertien medewerkers zaten enige tijd in afzondering na het openen van de brief.

De politie weet aan wie de brief gericht is, maar maakt die informatie niet openbaar. Inmiddels is iedereen weer aan het werk, meldt de politie. De herkomst van de brief wordt forensisch onderzocht.