Man rijdt in op avondvierdaagse, kinderen net op tijd gered

"Iedereen is behoorlijk geschrokken", zegt een woordvoerder van de politie. Gisteravond liepen kinderen mee met de avondvierdaagse in Westerbork toen er opeens een auto kwam aanrijden. "De automobilist reed met hoge snelheid dezelfde straat in als waar de kinderen liepen. Toen heeft een begeleider nog net op tijd een kindje van de straat kunnen plukken."

'Ging maar net goed'

"Het ging maar net goed. De begeleider van de groep heeft nog een tik van de zijspiegel van de auto in zijn rug gekregen. De automobilist reed in volle snelheid achteruit in dezelfde straat."

Door alle tumult waren de kinderen snel in veiligheid gebracht door een verkeersregelaar. "De man reed vervolgens vol in op de verkeersregelaar. Die wist net op tijd weg te springen."

Nazorg verlenen

De man werd herkend en kon na een zoektocht worden aangehouden door de politie. Hij wordt op dit moment verhoord. "Het is nog onduidelijk of de man alcohol heeft gedronken." De wijkagent zal vandaag de buurt ingaan om 'nazorg' te verlenen.