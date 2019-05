'Dolblij' met de buxusmot: Ronald kweekt lookalike van buxus

Ronald is samen met zijn collega de enige kweker in Nederland die de 'Dark Green' van de Ilex-planten mag verkopen. En voor de duidelijkheid: de plant heeft dus geen last van een rups of mot. "Die komen op een gifje af die niet in deze plant zit, maar alleen in de buxus."

Of de Ilex-plant daarmee onverwoestbaar is, is niet zeker, geeft Ronald toe. "De natuur is onvoorspelbaar, maar voor nu schuilt er geen gevaar."

'Trots op het resultaat'

De kweker is trots dat het allemaal is gelukt met zijn investering. "Maar het allermooiste is dat ik een jongen opnieuw heb aangenomen die ik in de crisis moest ontslaan."