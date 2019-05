Duncan blijft maar stijgen in de peilingen, vanavond halve finale

De Nederlandse artiest staat al weken op nummer 1 in alle peilingen, maar de kans dat Duncan zaterdagavond in Tel Aviv wint met zijn lied Arcade is naar recordhoogte gestegen. Gisterochtend had de zanger nog een winkans van 26 procent, nu is dat 32 procent. Niet eerder stond Duncan zó hoog.

'Vlekkeloos' optreden bij jury

Maar als Duncan zaterdag wil winnen, moet hij vanavond in de halve finale wel bij de beste tien landen eindigen. Dat is voor de helft al bepaald, aangezien de vakjury haar punten al heeft gegeven aan Duncan. Gisteravond trad hij op voor de juryleden en verslaggevers die daarbij waren noemen het optreden 'vlekkeloos'.