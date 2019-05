Explosie in Den Haag: geen gewonden

Bij een bedrijfspand op de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk heeft een grote explosie plaatsgevonden. Meerdere woningen zijn tijdelijk ontruimd geweest en de Hoefkade is deels afgezet. De oorzaak is nog onduidelijk.

De ruiten van het pand, waarin een reisbureau en een kapsalon zijn gevestigd, zijn gesneuveld en de weg ligt bezaaid met puin. De explosie werd in Wateringen, Scheveningen en het Westland gehoord, aldus regio15.nl. Er zijn geen gewonden gevallen. Iets naar binnen gegooid Het kan een gasexplosie zijn geweest, maar de politie onderzoekt ook, na meldingen van ooggetuigen, of iemand is weggerend na de explosie. Het Team Explosieve Verkenning is een onderzoek begonnen rondom het pand. De politie vraagt meer ooggetuigen zich te melden. Bekijk hier de ravage: Bekijk deze video op RTL XL De ravage is enorm in de Haagse Schilderswijk. Bij een bedrijfspand heeft een grote explosie plaatsgevonden.