Game of Thrones had juist alles in zich om géén succes te worden

De populariteit van Game of Thrones is ook de Nederlandse acteur Mishaël Cardozo bepaald niet ontgaan. Nadat hij min of meer voor de lol auditie deed, kreeg hij een kleine rol in het vijfde seizoen van de serie. Hij mocht de zin 'It’s good luck to rub a dwarfs head' in een verzonnen taal zeggen tegen een van de hoofdrolspelers, Peter Dinklage (Tyrion in de serie). "Het was een zeer bijzondere ervaring", zegt Cardozo.

Geen emotie

Twee weken lang bivakkeerde hij in Belfast (Ierland) voor de opnamen. Hij zag hoe andere acteurs speelden: met weinig expressie, geen emoties uitvergroot. Zo moest hij dat ook doen. "Ik moest de take drie keer overdoen, telkens met minder grimas, monotoner. Het acteerwerk moest heel eenvoudig worden gehouden."

Dat het acteerwerk soberder is dan normaal, draagt volgens hem bij aan het enorme succes van de serie. Daardoor komen de teksten rauwer over. Bovendien is het volgens hem mooi gefilmd en historisch neergezet. "De machtsstrijd, politieke intriges en man-tegen-mangevechten met zwaarden hebben ze gecombineerd met de standaardsprookjes over ridders en draken. Dat trekt veel mensen, zowel mannen als vrouwen."