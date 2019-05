Veel Syrische vluchtelingen bezig met taal leren en vinden daarom geen werk

Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer vier jaar geleden kwamen veel van de vluchtelingen naar Nederland door de oorlog in hun thuisland. Ze ontvingen een tijdelijke verblijfsvergunning en vestigden zich hier. Naar schatting wonen nu 90.000 Syriërs in Nederland.

Progressieve denkbeelden

Iets meer dan de helft (55 procent) wil in Nederland blijven, ook als de situatie in hun thuisland is verbeterd. "Zij voelen zich steeds meer thuis en investeren ook in de toekomst door de taal te leren", zegt Emily Miltenburg, onderzoeker van het SCP. Vooral Syriërs met progressieve denkbeelden over bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding willen vaker in Nederland blijven.