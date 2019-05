Primeur: zwembad deelt gratis zonnebrandcrème uit voor alle bezoekers

Goed ontvangen

Het idee is goed ontvangen. Niet alleen door de bezoekers, maar ook door KWF Kankerbestrijding. Een KWF-woordvoerder laat aan het Dagblad van het Noorden weten: "Zwemmen in de open lucht is vaak een ‘vergeten’ zonmoment. Al met al ben je al snel een paar uur buiten, in de zon. Heel goed dat dit zwembad zijn verantwoordelijkheid neemt."

Volgens de voorzitter van het zwembad heeft Ruinen de primeur. "We hopen dat andere zwembaden het over nemen." Wie de crème betaalt? "We hebben bedrijven die ons sponsoren. Heel erg sympathiek."