Bezetting boerderij Boxtel beëindigd: tientallen aanhoudingen

Zo'n 100 actievoerders van Meat the Victims drongen aan het begin van de middag de stallen binnen van een varkensboerderij aan de Brede Heide in het Brabantse Boxtel. Nog eens honderd andere actievoerders stonden buiten. Ze schreeuwden en maakten muziek om aandacht te vragen.

Veel politie aanwezig

In de avond arriveerde de Mobiele Eenheid (ME). De medewerkers van die dienst kwamen lange tijd niet in actie. Maar rond 22:00 uur werd er begonnen met de beëindiging van de bezetting. De politie meldt 'enkele tientallen aanhoudingen'. "Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren."

Mensen die vrijwillig vertrokken, zijn niet aangehouden. Wel zijn hun gegevens genoteerd zodat het OM naar eventuele vervolging kan gaan kijken.