Jongen die hoogspanningsmast vernielde, meldt zich: 'Wonder dat hij nog leeft'

De 14-jarige jongen meldde zich naar aanleiding van het twitterbericht van wijkagent Bart Kuipers. Beelden van de levensgevaarlijke actie in het Overijsselse Vriezenveen verschenen op de website Dumpert en werden massaal gedeeld.

'Wonder dat hij nog leeft'

Wijkagent Kuipers en kenners zeggen tegen Editie NL dat het een wonder is dat de jongen nog leeft. Op de beelden is te zien hoe de hij iets tegen de bekabeling van een hoogspanningsmast gooide, met een grote flits als gevolg. Wat er precies tegen de bedrading werd geslingerd, is niet duidelijk.

Heel slecht kunnen aflopen

"De schok kan geleid worden naar het hoogste punt in de omgeving, en dat was die jongen. Als het iets vochtiger was geweest, had het zomaar heel slecht kunnen aflopen", zegt wijkagent Kuipers.

De politie gaat nu met de ouders van de jongen praten over de gevaren. "Het is een levensgevaarlijke actie. We zijn heel blij dat hij nog leeft."

Bekijk hier de video: