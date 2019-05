Kinderporno op laptop scoutingleider gevonden

Een woordvoerster van het OM bevestigt berichtgeving hierover op de lokale website Meer Vandaag in Meerssen.

Stiekem gefilmd in badhokjes

De politie vond op de computer van de 37-jarige man stiekem gemaakte filmbeelden van meisjes die zich omkleden in badhokjes. Waarschijnlijk zijn die beelden vorig jaar gemaakt in zwembad Mosaqua in Gulpen tijdens een uitstapje van de scouting. De meisjes zijn leden van de scoutinggroep.

De man werd eerder dit jaar opgepakt. De ouders van de slachtoffers zouden in de week vóór Pasen door de politie op de hoogte zijn gebracht. Het OM beraadt zich nog over vervolging van de man. Hij is inmiddels ontslagen bij de scouting.