Als alleen vrouwen mochten stemmen? Dan zag Nederland er heel anders uit

Dat blijkt ook uit het onderzoek dat I&O Research in maart deed in opdracht van de Volkskrant. Als bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 alleen vrouwen hadden mogen stemmen, had de huidige coalitie geen meerderheid gekregen, terwijl de progressieve partijen samen fors groter waren geworden. Die zouden 74 zetels hebben gehaald, in plaats van de 66 zetels nu. De VVD zou nog wel de grootste partij zijn geweest.

Andere onderwerpen

Volgens onderzoeker Wietse van Engeland spreken de thema's zorg, onderwijs, armoede en duurzaamheid veel vrouwen aan. Ook dierenrechten vinden vrouwen belangrijker dan mannen. "Mannen vinden onderwerpen als de Europese Unie, economie, immigratie en veiligheid belangrijker."

Hoewel er in de loop der jaren veel is veranderd, is de strijd voor meer vrouwen in de politiek volgens Kamervoorzitter Arib nog lang niet voorbij. Van de 150 Kamerleden zijn er nu 46 vrouw. "Dat is niet iets om vrolijk van te worden", stelt Arib. Toch is ze niet al te pessimistisch over de toekomst. "De vrouwen in de Tweede Kamer zijn kwalitatief heel goed. Zij kunnen als voorbeeld dienen, zodat ook andere vrouwen zich gaan kandideren. Want er lopen absoluut veel capabele vrouwen rond."