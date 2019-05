Dierenorganisaties trekken aan de bel: geef geen dier cadeau

Bovendien is het geven van een huisdier eigenlijk verboden. Pesie haalt artikel 2.31 erbij, het 'Verbod op het gebruik van dieren als prijs', waarin staat dat het verboden is om dieren 'als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reken naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen'. "Het is in de praktijk natuurlijk, op een verjaardag bijvoorbeeld, niet te doen om die wet te handhaven. Maar dat het verboden is, zegt wel wat."