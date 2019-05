65 rechercheurs werken nog elke dag aan onderzoek aanslag Utrecht

De gemeenteraad had tijdens deze eerste bijeenkomst vanochtend veel vragen, maar kreeg niet altijd antwoorden. Want wat stond er nou op dat briefje dat zou zijn gevonden in de vluchtauto van T. en wat heeft T. gezegd in zijn verhoren met de politie? Jeuken gaf er 'in het belang van het onderzoek' geen antwoord op.

Besloten informatiebijeenkomst voor slachtoffers

Hoe het gaat met de slachtoffers, wilde burgemeester Van Zanen ook niet vertellen. "Uit respect naar de nabestaanden geven wij daar geen enkele informatie meer over", verduidelijkte hij. Jeuken gaf wel aan dat in juni de slachtoffers een besloten informatiebijeenkomst bij het Openbaar Ministerie hebben, waar zij meer informatie krijgen over de laatste stand van zaken.

T. zal op 1 juli voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen in een pro-formazitting, de zaak zal dan niet inhoudelijk worden behandeld.