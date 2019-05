Dochter aangereden vrouw Breda over aanhouding: 'Dader kon geen kant meer op'

Mentaal ijzersterk

Mentaal gaat het goed met haar moeder, vertelt ze. "Ze is ijzersterk, heel positief. Dat proberen wij met zijn allen ook te zijn. En ze heeft een fantastische arts die heel goed kijkt naar haar en haar situatie."

Wat er precies is gebeurd, weet de moeder van Anette niet. Ook weet ze nog niet dat de dader is gearresteerd. "Dat ga ik haar zo vertellen. Maar verder heb ik haar verteld dat ik me bezighoud met wat er is gebeurd, en dat zij zich moet focussen op haar herstel. Als ze vragen heeft, dan kan ze die natuurlijk stellen en dan praten we erover, maar daar heeft ze nog geen behoefte aan gehad."

"Ze weet dus niet dat de dader nog een keer over haar heen is gereden. Ze kijkt geen tv en heeft geen sociale media of internet. We denken dat het zo beter is voor nu. Ze moet niet ook nog gaan tobben over waarom hij dit gedaan heeft, dat kost te veel negatieve energie. Die energie heeft ze nodig om te herstellen en weer te leren lopen.