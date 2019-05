63-jarige vrouw en 68-jarige man doodgestoken op Brunssummerheide

Het is nog steeds niet duidelijk of de man en vrouw elkaar kenden. De politie zegt wel dat de slachtoffers geen directe familie van elkaar zijn. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren sprak de politie van een steekincident, vandaag laat de politie weten dat het nog onduidelijk is waardoor ze om het leven zijn gekomen.

De politie onderzoekt of er nog andere personen bij de zaak betrokken zijn.

Lichamen naar het laboratorium

De lichamen van de slachtoffers zijn gisteravond per rouwauto van de Brunssummerheide in Heerlen overgebracht naar een laboratorium. Daar vindt onderzoek naar de doodsoorzaak plaats.

In het uitgebreide politieonderzoek dat gisteren startte, zijn twee honden aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat ze mogelijk van de slachtoffers zijn. De dieren zijn opgevangen en verzorgd. Een auto aan de parkeerplaats aan de Kamperheideweg is in verband met het onderzoek in beslag genomen en overgebracht naar het politiebureau.