Vuurwerk afgestoken voor hotel Tottenham Hotspur, 'spelers wakker geschud'

De Amsterdamse supporters zijn inmiddels gewend om vroeg op te staan in de nacht voor een Champions Leaguewedstrijd. Toen Ajax thuis tegen Real Madrid en Juventus speelde, werd er ook al vuurwerk afgestoken om de clubs wakker te houden.

Geen enkel risico nemen

Of dat ervoor heeft gezorgd dat Ajax niet van hen heeft verloren, is natuurlijk niet te zeggen. Maar de fans nemen geen enkel risico, dus moesten ook vannacht de vuurwerkpijlen de lucht in. Of de spelers uit Londen ook echt wakker zijn geworden, is niet duidelijk, maar het geluid was in ieder geval in de wijde omtrek te horen.

Vanavond om 21.00 uur staat Ajax in de halve finale van de Champions League.