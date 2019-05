Explosie in pand New York Pizza, grote brand centrum Utrecht

In een pand van New York Pizza aan de Nobelstraat in Utrecht heeft een explosie plaatsgevonden. Hierdoor ontstond een uitslaande brand in het centrum van de stad.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand is inmiddels meester en bijna uit. "Er wordt nog op enkele kleine plekken nageblust", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Studentenwoningen boven pizzeria Boven de pizzatent wonen studenten. Zij konden op tijd het pand verlaten en worden door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat ze rook hebben ingeademd. Ze hoeven niet naar het ziekenhuis. Of er mensen in de pizzatent aanwezig waren, is nog onduidelijk. De zaak zou om twaalf uur vanmiddag open gaan. Enorme vlammen uit het pand van New York Pizza