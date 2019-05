Dode bij botsing trein en auto op spoorwegovergang Leerdam

Bij Leerdam in de provincie Utrecht is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Een persoon is daarbij om het leven gekomen. Het is nog niet bekend of er meer mensen in de auto zaten.

De auto werd aangereden op de spoorwegovergang op de Koenderseweg. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het treinverkeer tussen Leerdam en Arkel is stilgelegd. Dit duurt naar verwachting tot 16.30 uur.