Minister: acht terreurverdachten in isoleercel na verstoren dodenherdenking

Acht terreurverdachten die vastzitten in de gevangenis in Vught zijn in de isoleercel geplaatst. Ze verstoorden gisteravond de dodenherdenking in Vught door vanuit hun cel te schreeuwen tijdens de twee minuten stilte. "Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel."

Dat stelt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Hij heeft aangegeven dat de acht terreurverdachten die de herdenking verstoorden maximaal veertien dagen in de isoleercel zullen blijven zitten. "Het voorval wordt daarnaast nog verder onderzocht", aldus Dekker. De penitentiaire inrichting in Vught ligt vlak naast de fusilladeplaats van het voormalige concentratiekamp waar de dodenherdenking gisteren plaatsvond. 'Allahu akbar' De acht gedetineerden zouden 'Allahu akbar' hebben geroepen vanuit hun cel. Naast de isoleercel is het mogelijk dat de terreurverdachten nog een andere straf krijgen opgelegd. Volgens Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die aanwezig was bij de herdenking, heeft het geschreeuw mensen 'diep geraakt'. Eerder zei ze tegen het Brabants Dagblad dat gevangenen 'schreeuwden vanuit hun cel door de roosters met als enige doel de herdenking te verzieken. Te triest voor woorden.'