Sabotage, kleinering en seksuele intimidatie op Nederlandse universiteiten

Volgens de onderzoekers moet er flink wat veranderen bij universiteiten. Zo zijn er weliswaar vertrouwenspersonen, maar dat is volgens de onderzoekers niet voldoende omdat hun invloed te gering is. Bovendien zijn ook vertrouwenspersonen onderdeel van de machtsverhoudingen in de academische wereld. Er moet dan ook een nationaal instituut komen dat onderzoek kan instellen naar wangedrag op universiteiten, vinden ze.

Zorgzamer

Ook de hiërarchische, individualistische en competitieve cultuur moet veranderen, menen ze. "Want die cultuur werkt het lastigvallen in de hand en beschermt de daders. Zo'n verandering is heel ingewikkeld, dat kost jaren. Ik hoop dat de universiteiten dit oppakken. Het is echt nodig."

In een reactie zegt Pieter Duisenberg van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten de signalen 'heel serieus te nemen'. "De universiteit moet een veilige omgeving zijn voor medewerkers, waar elke vorm van ongewenst gedrag onaanvaardbaar is", zegt hij. "We gaan de aanbevelingen gebruiken als concrete handvatten om mee aan de slag te gaan."