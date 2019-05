Spanning stijgt: Tilburg en Amsterdam maken zich op voor bekerfinale

De bekerkoorts is naar een hoogtepunt gestegen: vanavond staan Willem II en Ajax tegenover elkaar in een uitverkochte Kuip. Voor het eerst in 56 jaar kunnen de Tilburgers de beker mee naar huis nemen. Maar Ajax zal er alles aan doen om vanavond eindelijk weer een prijs te winnen.

Voor Willem II staat het seizoen al weken in het teken van de bekerfinale, al kunnen de Tilburgers zich in de komende twee competitiewedstrijden ook nog voor de play-offs voor Europees voetbal kwalificeren. Maar een echte prijs mee naar huis nemen, dat is alweer 56 jaar geleden. In 1963 won Tilburg voor het laatst Veel Tilburgers hopen vandaag dat het weer zo'n feest wordt, net zoals toen ze in 1963 met 0-3 wonnen van ADO Den Haag. Voor Ajax kan dit het begin zijn van vele feesten. De club strijdt nog voor de landstitel en kan woensdag tegen Tottenham Hotspur voor het eerst in 23 jaar de finale van de Champions League bereiken. Zij zullen het feest vanavond dan ook bescheiden vieren als ze winnen in de Kuip, maar ze zullen er wel alles aan gaan doen om voor het eerst in vijf jaar weer eens een prijs te pakken. In 2010 namen de Amsterdammers voor de laatste keer de beker mee naar huis, ze wonnen toen van Feyenoord. 380 bussen naar De Kuip Ruim 15.000 Ajax-fans reizen met 160 bussen en zes treinen naar De Kuip om te kijken of hun club eindelijk weer eens prijs wint. Willem II krijgt steun van 18.500 fans, die met 220 bussen naar Rotterdam komen. Gisteren werden de spelers van Willem II, die alvast afreisden naar Rotterdam, al uitgezwaaid door tientallen fans in Tilburg. Met fakkels in hun hand stonden ze op Brabantse viaducten toen de spelersbus langsreed. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TilburgTifosi (@tilburgtifosi) op 4 Mei 2019 om 7:32 (PDT)