Wallaby ontsnapt en huppelt nu in Winterswijk rond

De politie in Winterswijk is op zoek naar de eigenaar van een wallaby die daar op straat rondhuppelt. De kleine kangoeroe werd zaterdagochtend voor het laatst gezien in de omgeving van de Joost van den Vondelstraat in de Achterhoekse plaats.

Op social media plaatste de politie een bericht met de oproep. Daarbij was een foto toegevoegd waarop te zien is dat de wallaby ergens in een tuin staat. De politie kreeg zaterdagochtend meerdere meldingen van mensen die het dier in het centrum hebben gezien. Een zoektocht volgde. Hoewel de politie het dier in het vizier kreeg, wist de wallaby toch te ontsnappen. Bij de zoektocht krijgt de politie assistentie van de Dierenambulance. Daarnaast hebben ook diverse andere mensen die kennis hebben van deze diersoort hun hulp aangeboden. Dat is geen overbodige luxe, zegt de woordvoerster. Beresterk "Deze dieren zijn beresterk. Daar kun je bij wijze van spreken met z'n vieren op gaan liggen, maar dan heb je nog geen kans. Met name hun achterpoten zijn ongelooflijk krachtig." Het dier verdoven lijkt dan ook de enige optie om het dier te vangen, zegt ze. De politie heeft nog geen idee waar de wallaby vandaan komt. "In de buurt zit wel een camping waar deze dieren gehouden worden. Maar zij zeggen geen kangoeroe te missen."